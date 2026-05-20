Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
В Австралії неонацистам відмовили у реєстрації партії через приховування імен її членів

Також вони оскаржують рішення уряду, який вніс цю організацію до списку заборонених екстремістських груп.

Австралійська виборча комісія оголосила недійсною заявку праворадикальної неонацистської групи відомої як «Біла Австралія» на реєстрацію як політичної партії. 

Як пише The Gardian, причиною відмови стало те, що організація надіслала відредагований список із 1 779 своїх членів і не вказала їхні реальні імена.

Лідер угруповання Томас Сюелл та його представники пояснили такий крок небажанням розкривати особисті дані своїх прихильників. Вони заявили, що планують надати повну інформацію лише після рішення Високого суду Австралії, куди вони вже подали конституційний позов.

Він спрямований проти рішення федерального уряду, який у травні офіційно вніс цю організацію до списку заборонених екстремістських груп. За новими австралійськими законами, ухваленими після теракту на пляжі Бонді-Біч, підтримка, фінансування чи членство в таких організаціях карається ув'язненням на строк до 15 років.

Неонацисти намагаються оскаржити цю заборону в суді, стверджуючи, що закон «відкриває двері до тиранії» та обмежує свободу вираження поглядів. Заявленою політичною метою партії є «збереження англо-кельтської спадщини для австралійського народу».

Офіційне та остаточне рішення щодо реєстрації партії виборча комісія зможе винести у липні.

Навіть якщо неонацистській партії остаточно відмовлять у реєстрації, її окремі члени все одно матимуть право балотуватися на майбутніх виборах, проте виключно як незалежні кандидати — без права розміщувати назву чи логотип своєї організації у виборчих бюлетенях.

