В Австралії на нафтопереробному заводі зайнялася масштабна пожежа

Пожежники борються з великою пожежею на одному з двох діючих нафтопереробних заводів Австралії, повідомляє DW.

Пожежа спалахнула одразу після 23:00 за місцевим часом (16:00 за київським) у середу на нафтопереробному заводі “Viva Energy Group” поблизу міста Джилонг в австралійському штаті Вікторія. Попередньо, займання сталося випадково.

“Пожежа ще не під контролем, хоча наразі вона локалізована на заводі”, – заявили у пожежній службі.

На момент займання на підприємстві працювало приблизно 100 людей. Відомо, що весь персонал врятували, повідомлень про постраждалих не надходило.

Зазначається, що пожежа охопила “рідке паливо та гази” на установці з виробництва автомобільного бензину.

Мешканцям Джилонгу та навколишніх районів наказали залишатися вдома, закривати вікна та двері, а також вимкнути системи опалення та охолодження. У портовому місті, яке розташоване приблизно за годину їзди від Мельбурна, проживає близько 300 тисяч людей.

Управління пожежної безпеки країни знизило рівень загрози у четвер вранці, заявивши, що “пожежники все ще борються з пожежею, але загрози для населення немає”.

Нафтопереробний завод Viva Energy у Джелонгу – один із двох останніх НПЗ в Австралії. Генеральний директор компанії Скотт Ваятт повідомив журналістам у четвер вранці, що більшість установок заводу продовжують працювати, хоча й на мінімальній потужності для гарантування безпеки.

Міністр енергетики Кріс Боуен повідомив, що пожежа вплине переважно на виробництво бензину. За його словами, інцидент виглядає як нещасний випадок. Буде проведено розслідування.