Унаслідок ізраїльських ударів у Лівані загинуло щонайменше три парамедики

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ізраїлю та Лівану поспілкуються сьогодні.

Унаслідок трьох послідовних ізраїльських атак на півдні Лівану загинуло щонайменше троє парамедиків.

Про це повідомляє BBC з посиланням на ліванських чиновників.

Влада звинувачує Ізраїль у навмисному нападі на медичних працівників у його війні проти ісламського угруповання “Хезболла”.

За інформацією міністерства охорони здоров'я Лівану, у середу команду “Ісламської асоціації охорони здоров'я” атакували, коли її члени намагалися врятувати людей з місця ізраїльського удару в місті Мейфадун у регіоні Набатія.

Один парамедик загинув, а одного ще шукають.

Коли на місце події вирушила друга група асоціації, вона також потрапила під обстріл, унаслідок чого троє парамедиків дістали поранення.

Згодом були атаковані дві карети швидкої допомоги асоціації скаутів “Аль-Рісала” та служби швидкої допомоги Набатії, які прибули на виклик. Двоє парамедиків загинули, ще троє поранені.

Зазначимо, як повідомляють CBS News, президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ізраїлю та Лівану поспілкуються сьогодні. Вашингтон наполягає на деескалації бойових дій після перших за десятиліття прямих переговорів між супротивниками, що відбулися у вівторок.

“Минуло багато часу відколи два лідери розмовляли востаннє, десь 34 роки. Це станеться завтра (сьогодні, – ред.). Чудово!”, – сказав Трамп.

Проте щонайменше одне джерело в Лівані скептично оцінює ці заяви.