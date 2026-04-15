США та Іран розглядають можливість продовження припинення вогню, яке закінчується у вівторок, ще на два тижні, щоб мати більше часу для переговорів щодо мирної угоди.

Про це пише Bloomberg з посиланням на співрозмовників, ознайомлених із ситуацією.

Як відомо, посередники обидвох сторонами намагаються організувати технічні переговори для вирішення найбільш спірних питань, а саме – розблокування Ормузької протоки для судноплавства та питання збагачення урану Іраном.

У разі успіху ці переговори можуть прокласти шлях до наступного раунду переговорів між високопосадовцями США та Ірану.

За словами співрозмовника, досі немає гарантії, що припинення вогню буде продовжено, адже США ще не погодилися на це. Водночас, джерела додають, що ні Іран, ні США не бажають продовження бойових дій.

