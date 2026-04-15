США та Іран розглядають можливість продовження припинення вогню, яке закінчується у вівторок, ще на два тижні, щоб мати більше часу для переговорів щодо мирної угоди.
Про це пише Bloomberg з посиланням на співрозмовників, ознайомлених із ситуацією.
Як відомо, посередники обидвох сторонами намагаються організувати технічні переговори для вирішення найбільш спірних питань, а саме – розблокування Ормузької протоки для судноплавства та питання збагачення урану Іраном.
У разі успіху ці переговори можуть прокласти шлях до наступного раунду переговорів між високопосадовцями США та Ірану.
За словами співрозмовника, досі немає гарантії, що припинення вогню буде продовжено, адже США ще не погодилися на це. Водночас, джерела додають, що ні Іран, ні США не бажають продовження бойових дій.
Контекст
- Декілька днів тому переговори між США та Іраном, які відбулися в Ісламабаді, завершилися без досягнення угоди через розбіжності щодо кількох ключових питань. Зокрема, Тегеран наполягає на своєму праві мати ядерну зброю у майбутньому.
- Після провалу переговорів Трамп заявив про початок повної морської блокади іранських портів і пригрозив знищенням суден біля них. Зі свого боку, Джей Ді Венс звинуватив Іран в економічному тероризмі - і сказав, що США "теж так можуть".
- Втім вже нещодавно підсанкційний китайський танкер почав рух Ормузькою протокою, попри блокаду США.