Німеччина надає Україні ракети для ППО, IRIS-T і 300 млн євро на далекобійні дрони

На початку зустрічі Контактної групи з питань оборони України на рівні міністрів оборони держав-членів НАТО міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про готовність посилення можливостей Сил оборони України завдавати ударів углиб Росії, а також зміцнення ППО, пише "Укрінформ".
"Ми збільшуємо наш внесок у зміцнення протиповітряної оборони України. Німеччина поставить кілька сотень керованих ракет Patriot Gen P для протиповітряної оборони в рамках ініціативи "Довготривалі дії щодо протиповітряної оборони", – заявив Пісторіус.
Також міністр оборони ФРН наголосив на постачанні німецьких пускових установок ППО IRIS-T.
Також Німеччина посилює здатність України проводити атаки углиб Росії. Цього планують досягти через Німецько-українську корпорацію озброєнь та через ще одне спільне підприємство з розробки та виробництва різних типів безпілотників середньої та великої дальності.
"Ми також надамо ще 300 млн євро на підтримку закупівлі безпілотників великої дальності українського виробництва", – додає Пісторіус і наголошує, що ці заходи допоможуть підтримувати та збільшувати імпульс українських Сил оборони.
"Україна зможе підтримувати свою оборонну боротьбу лише за нашої спільної підтримки. Їхній успіх залежить від усіх нас", – додав він.
Пісторіус наголосив, що Україна може покладатися на колективну допомогу, щоб протистояти атакам Росії навесні та влітку, і їй знадобиться така підтримка для підготовки до майбутньої зими.
- Контактна група з питань оборони України була утворена навесні 2022 року. Її очолив тодішній міністр оборони США Ллойд Остін, а загалом участь брали близько 50 представників різних країн. Метою групи є допомога в обороні України від окупантів, зокрема озброєнням.