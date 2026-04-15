Німеччина надає Україні ракети для ППО, IRIS-T і 300 млн євро на далекобійні дрони

На початку зустрічі Контактної групи з питань оборони України на рівні міністрів оборони держав-членів НАТО міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про готовність посилення можливостей Сил оборони України завдавати ударів углиб Росії, а також зміцнення ППО, пише "Укрінформ".

"Ми збільшуємо наш внесок у зміцнення протиповітряної оборони України. Німеччина поставить кілька сотень керованих ракет Patriot Gen P для протиповітряної оборони в рамках ініціативи "Довготривалі дії щодо протиповітряної оборони", – заявив Пісторіус.

Також міністр оборони ФРН наголосив на постачанні німецьких пускових установок ППО IRIS-T.

Також Німеччина посилює здатність України проводити атаки углиб Росії. Цього планують досягти через Німецько-українську корпорацію озброєнь та через ще одне спільне підприємство з розробки та виробництва різних типів безпілотників середньої та великої дальності.

"Ми також надамо ще 300 млн євро на підтримку закупівлі безпілотників великої дальності українського виробництва", – додає Пісторіус і наголошує, що ці заходи допоможуть підтримувати та збільшувати імпульс українських Сил оборони.

"Україна зможе підтримувати свою оборонну боротьбу лише за нашої спільної підтримки. Їхній успіх залежить від усіх нас", – додав він.

Пісторіус наголосив, що Україна може покладатися на колективну допомогу, щоб протистояти атакам Росії навесні та влітку, і їй знадобиться така підтримка для підготовки до майбутньої зими.