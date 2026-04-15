РФ атакувала ударними дронами Миргородський район Полтавщини

Російські окупанти вдень 15 квітня атакували ударними дронами Миргородсбкий район Полтавщини. Є пошкодження будинків.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

"Сьогодні вдень Миргородський район атакували ворожі БпЛА. Попередньо, внаслідок влучань та падіння уламків пошкоджено 11 житлових будинків на двох локаціях. Звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило", – ідеться у повідомленні.

Інформація уточнюється.