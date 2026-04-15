РФ активізувала у TikTok інформаційну операцію із просуванням наративів про "мир будь-якою ціною"

Російська пропаганда активізувала інформаційну операцію у TikTok з поширенням наративів про "мир будь-якою ціною" та формування занепадницьких настроїв в українському суспільстві.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, в межах нової хвилі пропаганди поширюються відеоролики, створені за допомогою штучного інтелекту. Вони подані у форматі селфі-монологів, де персонажі, яких зображують нібито українців за кордоном, висловлюють розчарування та просувають ідею територіальних поступок на користь РФ.

Серед ключових меседжів таких відео — твердження на кшталт "Донбас не вартий життів", "Європа не підтримує Україну", а також наративи про нібито відсутність реальної підтримки з боку західних країн.

Таким чином, як зазначають у ЦПД, російська пропаганда намагається створити враження ізоляції України та неминучості поразки.

У відомстві наголошують, що мета подібних інформаційних кампаній — деморалізувати українців, послабити суспільну єдність і підірвати волю до спротиву російській агресії в умовах повномасштабної війни.