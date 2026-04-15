ГоловнаСуспільствоПодії

У Дніпрі та Одесі затримали підозрюваних у підпалах техніки й авто військових

Їм загрожує довічне.

Фото: З відкритих джерел

СБУ та Нацполіція затримали двох людей, яких підозрюють у підпалах у Дніпрі та Одесі.

За даними слідства, у Дніпрі місцевий житель підпалив броньований евакуаційний тягач БТС-4 на території станції «Укрзалізниці». Також він намагався підпалити базову станцію мобільного зв’язку.

В Одесі затримали 25-річного чоловіка, який, за версією слідства, відстежував автомобілі українських військових і підпалював їх. Правоохоронці затримали його після першого підпалу.

Обом повідомили про підозру за статтями про диверсію, перешкоджання діяльності ЗСУ та умисне пошкодження майна. Вони перебувають під вартою без права застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies