​​ВАКС дозволив Тимошенко одноразовий виїзд за кордон

Відрядження триватиме з 27 квітня по 3 травня.

Фото: Зоряна Стельмах

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив народній депутатці, голові «Батьківщини» Юлії Тимошенко одноразовий виїзд за кордон. Про це інформує Центр протидії корупції. 

Слідчий суддя Вищого антикорсуду дозволив виїзд за кордон Юлії Тимошенко для участі у міжнародному заході у Хорватії.

Відрядження триватиме з 27 квітня по 3 травня. Після повернення у Тимошенко буде три дні, щоб повернути паспорт.

Під час виступу Тимошенко зазначила, що на заході будуть представники 65 країн і вона буде мати можливість «допомогти Україні зі своїми зв’язками».

Вона також зазначила, що «ніколи в житті, ні під яким тиском репресій не залишить Україну і не буде ховатися».

Тимошенко підозрюють у пропозиції хабаря народним депутатам за “потрібні” голосування у Верховній Раді. 8 квітня НАБУ завершило слідство у цій справі, зараз триває етап ознайомлення сторони захисту з матеріалами.

