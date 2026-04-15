​​ВАКС дозволив Тимошенко одноразовий виїзд за кордон

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив народній депутатці, голові «Батьківщини» Юлії Тимошенко одноразовий виїзд за кордон. Про це інформує Центр протидії корупції.

Відрядження триватиме з 27 квітня по 3 травня. Після повернення у Тимошенко буде три дні, щоб повернути паспорт.

Під час виступу Тимошенко зазначила, що на заході будуть представники 65 країн і вона буде мати можливість «допомогти Україні зі своїми зв’язками».

Вона також зазначила, що «ніколи в житті, ні під яким тиском репресій не залишить Україну і не буде ховатися».

Тимошенко підозрюють у пропозиції хабаря народним депутатам за “потрібні” голосування у Верховній Раді. 8 квітня НАБУ завершило слідство у цій справі, зараз триває етап ознайомлення сторони захисту з матеріалами.