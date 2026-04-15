Міносвіти оголосило конкурси на посади ректорів трьох університетів - Кропивницького, Черкас і Ніжина

Термін подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Міносвіти.

Міністерство освіти і науки оголосило конкурси на заміщення посад ректорів у трьох університетах - Кропивницького, Черкас і Ніжина.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, оголошено конкурси на посади ректорів Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького і Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

У конкурсах можуть брати участь громадяни України, які володіють державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови (вільне володіння державною мовою першого або другого ступеня), мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Міносвіти.

Раніше повідомлялося, що в 2025-2026 роках в Україні пройде близько 60 виборів ректорів.