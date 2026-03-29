​В Одеському університеті звільнили професора, який викладав та приймав іспити російською

Викладач пояснив використання російської мови "проблемами з комп’ютером" і тим, що видав студентам старі білети. 

В Одеському національному технологічному університеті підтверджено порушення мовного законодавства професором, який проводив заняття та складав екзаменаційні білети російською мовою. 

Про це повідомила пресслужба уповноваженого із захисту державної мови. 

Зазначається, що підставою для проведення держконтролю стала скарга студента, до якої він додав копії екзаменаційних білетів, де запитання викладені російською. 

“Ми оперативно розпочали заходи державного контролю та направили відповідний лист-вимогу на адресу університету”, - зазначила представниця омбудсмана.

Університет повідомив, що провів внутрішню перевірку щодо порушення професором мовного законодавства, за результатом якої факти, зазначені у скарзі, підтверджені.

Професор пояснив використання російської мови "проблемами з комп’ютером" і тим, що задля недопущення зриву сесії видав студентам старі білети. Спілкування російською він також аргументував тим, що відповідав студентам мовою їхніх звернень.

В результаті стосовно нього було складено протокол про порушення статті 21 мовного Закону. Станом на сьогодні професора звільнено з займаної посади. 

