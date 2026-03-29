Окупанти намагалися проникнути у Малу Токмачку на Запоріжжі.

28 березня українські Сили оборони успішно зупинили механізований штурм російських військ та знищили колону, яка намагалася проникнути в населений пункт Мала Токмачка Запорізької області.

Про це повідомили у Силах оборони Півдня України.

Як повідомляють військові, російські окупанти намагалися скористатися ранковим туманом та погодними умовами, щоб непомітно пройти до села за допомогою танка-"їжака", БМП та двох автомобілів "Улан".

Проте штурм не мав успіху. Підрозділи 118 окремої механізованої бригади та 108 Кодацької бригади територіальної оборони зупинили колону ще на етапі висування.

У результаті бою знищено броньовану техніку, ліквідовано 10 російських штурмовиків, ще десять отримали поранення.

У Силах оборони зазначають, що російські пропагандистські канали раніше поширювали інформацію про те, що Мала Токмачка нібито перебуває під їхнім контролем з літа 2025 року, проте реальність показала інше.