Росія фактично завершила формування системи, за якої доступ до вищої освіти для більшості населення буде зумовлений військовою службою. З наступного навчального року бюджетні місця у вишах різко скорочуються, а вартість контрактного навчання зросла до рівня вартості нерухомості, інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Провідні московські університети оголосили ціну бакалаврату: окремі спеціальності коштуватимуть близько 4 млн рублів — це приблизно рівноцінно однокімнатній квартирі у передмісті столиці.

Для регіонів ситуація теж критична: у Новосибірську бакалаврат за популярними напрямами коштує близько 1 млн рублів, а додаткові витрати на проживання та проїзд роблять навчання майже недоступним для більшості сімей.

Паралельно з цим підвищено мінімальний поріг балів для вступу у 2026/2027 навчальному році. З березня цього року фізика стала обов'язковим предметом для більшості інженерних та IT-спеціальностей, а підготовка до цього іспиту коштуватиме щонайменше 500 тисяч рублів.

Логіка системи проста: немає грошей на навчання — є контракт із міноборони, який його оплатить. Контракт стає фактично єдиним прохідним квитком до університету.

Відмова від Болонської системи закриває альтернативні шляхи: дипломи російських університетів більше не визнаються за кордоном, тож студенти прив’язані до внутрішніх правил і змушені підпорядковуватися "родіні". На тлі гострої нестачі кваліфікованого особового складу армія активно рекрутує студентів.

Реформи, які просуває Міністерство освіти РФ, офіційно називаються "підвищенням якості освіти", але насправді перетворюють вступні кампанії на безкоштовну рекрутингову базу для Міноборони.