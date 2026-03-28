У США в суботу, 28 березня, відбуваються масштабні акції протестів “Жодних королів” (No Kings), передає The Washington Post.

Демонстрації охопили всі 50 штатів і стали найбільшими за час існування кампанії.

Хоча явку в реальному часі важко виміряти, організатори очікують, що кількість учасників цими вихідними поб'є рекорди, перевищивши 3100 мітингів. За їхніми підрахунками, останній випадок загальнонаціональних зібрань у жовтні зібрав близько 7 мільйонів людей. За їхніми словами, з того часу набагато більше людей виявили зацікавленість.

Учасники протестують проти політики адміністрації Дональд Трамп, звинувачуючи її у підриві демократичних інститутів, зокрема через міграційну політику, обмеження прав і зовнішньополітичні рішення.

Акції відбулися на тлі падіння рейтингу президента та зростання невдоволення навіть серед частини його прихильників.

Протести також поширилися за межі США — мітинги пройшли щонайменше у 15 країнах, включно з європейськими столицями та містами Азії й Австралії.