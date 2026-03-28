Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Хвиля антитрампівських протестів “Жодних королів” охопила всі штати США

Організатори очікують рекордну кількість учасників.

Мітинг “Жодних королів”, Вашингтон, 28 березня 2026
Фото: EPA/UPG

У США в суботу, 28 березня, відбуваються масштабні акції протестів  “Жодних королів” (No Kings), передає The Washington Post. 

Демонстрації охопили всі 50 штатів і стали найбільшими за час існування кампанії. 

Хоча явку в реальному часі важко виміряти, організатори очікують, що кількість учасників цими вихідними поб'є рекорди, перевищивши 3100 мітингів. За їхніми підрахунками, останній випадок загальнонаціональних зібрань у жовтні зібрав близько 7 мільйонів людей. За їхніми словами, з того часу набагато більше людей виявили зацікавленість. 

Учасники протестують проти політики адміністрації Дональд Трамп, звинувачуючи її у підриві демократичних інститутів, зокрема через міграційну політику, обмеження прав і зовнішньополітичні рішення. 

Акції відбулися на тлі падіння рейтингу президента та зростання невдоволення навіть серед частини його прихильників.

Протести також поширилися за межі США — мітинги пройшли щонайменше у 15 країнах, включно з європейськими столицями та містами Азії й Австралії.

Читайте також
