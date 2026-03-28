Індонезія запровадила обмеження на дитячі акаунти у соцмереж

Індонезія почала запроваджувати обмеження на облікові записи в соціальних мережах для дітей віком до 16 років, про це повідомляє Bloomberg.

Джакарта стала першою країною в Південно-Східній Азії, яка запровадила загальнонаціональні обмеження.

Нові правила не означають повної заборони всіх дитячих облікових записів. Платформи, які вважаються “високоризиковими” – зокрема YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X та ігрова платформа Roblox – повинні запобігати доступу до мереж користувачів віком до 16 років. Йдеться по видалення або деактивацію облікових записів.

Діти можуть користуватися низкою сервісів з меншим рівнем ризику – за умови дотримання суворіших заходів безпеки, як от налаштування високої конфіденційності за замовчуванням, батьківського контролю та обмеження на відстеження місцезнаходження та профілювання.

У міністерстві зв'язку та цифрових технологій повідомили, що X, Bigo Live, TikTok та Roblox внесли або анонсували зміни для відповідності новій політиці. TikTok планує поступово видаляти акаунти користувачів віком до 16 років, а Roblox адаптує функціонал для осіб до 13 років.

У X заявили про підвищення мінімального віку користувачів до 16 років, а Roblox планує запровадити у країні додаткові засоби контролю контенту та комунікації для гравців віком до 16 років.

Представники YouTube в Індонезії зазначили, що підтримують нових підхід на оцінці ризиків – на противагу повній забороні.

Meta заявила, що підтримує впровадження нових правил і продовжить переговори з урядом країни щодо Facebook та Instagram. У компанії додали, що з моменту ухвалення правил минулого року десятки мільйонів індонезійських підлітків на цих платформах перевели на “підліткові акаунти”.

Невиконання вимог призведе до санкцій проти компаній, включно з потенційним обмеженням доступу в Індонезії. Компанії також повинні до червня провести самооцінку безпеки дітей.