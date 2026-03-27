Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
У Києві затримали подружжя за підозрою у виготовленні дитячої порнографії

У межах розслідування отримано докази зґвалтування малолітньої доньки фігурантки затриманим.

У Києві затримали подружжя, яке підозрюють у виготовленні дитячої порнографії, повідомили у Національній поліції.

Подружжя 1975 та 1979 років народження адміністрували низку Telegram-акаунтів, через які щонайменше з листопада 2025 року продавали дитячу порнографію третім особам, отримуючи оплату на банківські картки.

Під час обшуку за місцем проживання фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-носії, нотатки та атрибутику інтимного характеру, що використовувалася для створення і розповсюдження відео.

Крім того, у межах розслідування отримано докази зґвалтування малолітньої доньки фігурантки затриманим.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. ч. 1, 4 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, виготовлення та збут) та ч. 3 ст. 301 (ввезення, виготовлення та збут порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, можлива додаткова кваліфікація.

﻿
