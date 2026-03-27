Госпіталізовано ще трьох постраждалих унаслідок обстрілів Херсона

Від поранень лікуються два чоловіки та жінка.

Орієнтовно о 09:40 росіяни вдарили по Корабельному району Херсона, повідомили в ОВА.

Під ворожий удар потрапив 72-річний чоловік. Попередньо, він дістав вибухову травму.

Бригада “швидкої” доставила постраждалого до лікарні. Нині медики проводять обстеження і надають йому допомогу.

Орієнтовно о 10:10 росіяни атакували у Корабельному районі цивільну автівку. Унаслідок ворожого удару 53-річний чоловік, який перебував за кермом, дістав уламкові поранення рук, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Постраждалий перебуває у лікарні у середньому стані тяжкості.

Окрім того, до лікарні звернулась жителька Білозерки, будинок якої росіяни обстріляли зранку 25 березня.

77-річну жінку шпиталізували з вибуховою травмою та струсом головного мозку.