ГоловнаСуспільствоВійна

На Чернігівщині росіяни поранили залізничника, влучили по обʼєкту мобільного звʼязку

Також пошкоджене харчове підприємство, знищені будинки. 

Фото: Чернігівська ОВА

Вчора упродовж доби росіяни атакували Чернігівську область. В результаті поранений залізничник, було влучання по обʼєкту мобільного звʼязку , пошкоджене харчове підприємство.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА В’ячеслав Чаус. 

«Учора протягом дня були влучання «гераней» у Чернігові. Близько 15:00 - удар по території харчового підприємства. Пошкоджене складське приміщення, обладнання і продукція. Ввечері - удари по транспортній інфраструктурі. Поранений 36-річний працівник залізниці. Він у лікарні зараз», – розповів він. 

Через атаки «гераней» по селу Новгород-Сіверської громади знищені житлові будинки й господарські будівлі. Пожежі загасили. 

Фото: Чернігівська ОВА
У Семенівській громаді були влучання по обʼєкту мобільного звʼязку і котельні. 

Усього протягом минулої доби було 40 обстрілів. Зафіксували 62 вибухи.

