Вчора упродовж доби росіяни атакували Чернігівську область. В результаті поранений залізничник, було влучання по обʼєкту мобільного звʼязку , пошкоджене харчове підприємство.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА В’ячеслав Чаус.

«Учора протягом дня були влучання «гераней» у Чернігові. Близько 15:00 - удар по території харчового підприємства. Пошкоджене складське приміщення, обладнання і продукція. Ввечері - удари по транспортній інфраструктурі. Поранений 36-річний працівник залізниці. Він у лікарні зараз», – розповів він.

Через атаки «гераней» по селу Новгород-Сіверської громади знищені житлові будинки й господарські будівлі. Пожежі загасили.

Фото: Чернігівська ОВА Уламок російського безпілотника

У Семенівській громаді були влучання по обʼєкту мобільного звʼязку і котельні.

Усього протягом минулої доби було 40 обстрілів. Зафіксували 62 вибухи.