Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
На Харківщині – 25 постраждалих людей унаслідок російських обстрілів

Росіяни обстріляли 17 населених пунктів. 

На Харківщині – 25 постраждалих людей унаслідок російських обстрілів
Наслідки російської атаки на Харківщину
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 25 людей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові двоє людей зазнали поранень, ще 16 мали гостру реакцію на стрес.

У с. Оскіл поранені 90-річна і 67-річна жінки та 19-річний чоловік. У с. Підвисоке Борівської громади постраждали 57-річний чоловік і 53-річна жінка. У с. Вишневе Близнюківської громади зазнала гострої реакції на стрес 32-річна жінка. Також у Харкові по допомогу медиків самостійно звернувся 22-річний чоловік, який 26 березня зазнав травм під час евакуації в Куп’янському районі.

Ворог атакував Слобідський і Київський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 ракета «Іскандер»;
  • 11 КАБ;
  • 6 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 5 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 32 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки російського обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російського обстрілу Харківщини

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, ресторан, 13 автомобілів; 
  • у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (с. Одноробівка), фермерське господарство, електромережі (с. Лютівка);
  • в Ізюмському районі пошкоджено 21 будинок, 2 господарчі споруди (с. Оскіл), приватний будинок, автомобіль (с. Підвисоке), 3 житлові будинки (м. Балаклія);
  • у Лозівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, цивільне підприємство, автомобіль, електромережі (м. Лозова), житловий будинок (с. Нова Іванівка), житловий будинок (с. Вишневе);
  • у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (сел. Печеніги), електромережі (с. Борщова).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 262 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 25 012 людей.

