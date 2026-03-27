У ніч на 27 березня російська армія атакувала Україну 102 безпілотниками. ППО знешкодила 93 із них.

Як розповіли у Повітряних силах, зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях.

Загалом у ніч на 27 березня (з 18:00 26 березня) противник атакував 102 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Близько 60 із запущених дронів – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 93 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів на півночі, півдні та сході країни.