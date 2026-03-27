МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Внаслідок обстрілів Херсонської області вчора загинула одна людина

Ще одна отримала поранення. 

Внаслідок російських обстрілів Херсонської області вчора загинула людина, ще одна була поранена. Евакуювати вдалося шістьох людей.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько додав, що загиблим є мешканець його громади. 

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Новодмитрівка, Білозерка, Новоолександрівка, Борозенське, Раківка, Надіївка, Дар'ївка, Хрещенівка, Новорайськ, Нововоронцовка, Любимівка, Антонівка, Веселе, Дніпровське, Зимівник, Кізомис, Микільське, Милове, Молодіжне, Монастирське, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Придніпровське, Садове, Софіївка, Токарівка, Янтарне, Велетенське, Розлив, Томина Балка, Наддніпрянське, Вірівка, Високе, Зорівка, Комишани, Тягинка та Херсон.

“російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2  багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, фермерське господарство, складське приміщення та приватні автомобілі”, – сказав голова оВА. 

Мешканці області, які бажають виїхати до більш безпечних місць, можуть звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.


