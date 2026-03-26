На Київщині затримали двох прокурорів за вимагання $50 тисяч у підприємця

Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора викрила двох співробітників Броварської окружної прокуратури на спробі тиску на бізнес.

Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, прокурори розробили схему отримання хабарів, використовуючи вигадану загрозу арешту земельних ділянок, які підприємець використовував на законних підставах.

За «вирішення питання» і відмову від арешту землі посадовці вимагали 50 тисяч доларів. При цьому правоохоронці не мали жодних реальних процесуальних підстав чи можливостей для накладення таких обмежень. Кравченко назвав ці дії цинічною спробою заробити на страху бізнесу.

Генпрокурор запевнив, що «ми не будемо прикривати «своїх» і закликав бізнес повідомляти про подібні факти через платформу «Стоп тиск», запевнивши, що реакція на перетин цієї «червоної лінії» буде негайною та жорсткою, незалежно від посад фігурантів.