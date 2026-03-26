Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
На Київщині затримали двох прокурорів за вимагання $50 тисяч у підприємця

Генпрокурор запевнив, що «ми не будемо прикривати «своїх».

Фото: телеграм-канал Руслана Кравченка

Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора викрила двох співробітників Броварської окружної прокуратури на спробі тиску на бізнес. 

Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, прокурори розробили схему отримання хабарів, використовуючи вигадану загрозу арешту земельних ділянок, які підприємець використовував на законних підставах.

За «вирішення питання» і відмову від арешту землі посадовці вимагали 50 тисяч доларів. При цьому правоохоронці не мали жодних реальних процесуальних підстав чи можливостей для накладення таких обмежень. Кравченко назвав ці дії цинічною спробою заробити на страху бізнесу.

Генпрокурор запевнив, що «ми не будемо прикривати «своїх» і закликав бізнес повідомляти про подібні факти через платформу «Стоп тиск», запевнивши, що реакція на перетин цієї «червоної лінії» буде негайною та жорсткою, незалежно від посад фігурантів.

﻿
