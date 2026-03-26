Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
ГоловнаСуспільствоВійна

​Отримав підозру російський генерал за розстріл цивільних на Сумщині й Чернігівщині

Внаслідок цих атак загинули 137 мирних жителів.

​Отримав підозру російський генерал за розстріл цивільних на Сумщині й Чернігівщині
генерал-лейтенант Росії Сергій Кісєль
Фото: СБУ

Служба безпеки України та прокуратура задокументували нові воєнні злочини генерал-лейтенанта Росії Сергія Кісєля, який на початку повномасштабного вторгнення командував 4-ю танковою (Кантемирівською) дивізією. 

Як ідеться на сайті СБУ, саме він віддавав накази атакувати населені пункти Сумської і Чернігівської областей у лютому–березні 2022 року. Встановили, що за вказівкою генерала підлеглі йому підрозділи майже впритул розстрілювали житлові будинки та адміністративні споруди з важкої бронетехніки та ствольної артилерії.

Лише на території Сумської області внаслідок цих атак загинули 137 мирних жителів, серед яких 8 дітей. Окрім людських жертв, дії окупантів призвели до руйнування сотень цивільних об’єктів. 

Наразі правоохоронці готують документи для оголошення російського високопосадовця у міжнародний розшук.

В СБУ додали, що це не перша підозра для Кісєля. У вересні 2025 року СБУ вже інкримінувала йому воєнні злочини через організацію ударів по цивільній інфраструктурі міста Охтирка з реактивних систем «Град» та «Ураган». 

