На Дніпропетровщині та Запоріжжі повинні до зими забезпечити захист критичної інфраструктури

245 об’єктів критичної інфраструктури в Дніпропетровській області мають бути забезпечені захистом від атак в рамках підготовки до наступної зими. Ще 96 об’єктів мають отримати захист в Запорізькій області.

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко. Вона доручила головам ОВА розпочати виконання робіт негайно через можливі російські удари.

Ці роботи з підготовки енергетики та ЖКГ до холодів передбачені планами стійкості регіонів, які були представлені на засіданні урядового Координаційного центру.

Планом стійкості Дніпропетровщини окрім захисту 245 об’єктів критичної інфраструктури передбачено також введення понад 50 МВт додаткової розподіленої генерації до вересня цього року. Зокрема для забезпечення роботи об’єктів тепло- і водопостачання, водовідведення та інших об’єктів. Планується закупівля 280 одиниць обладнання резервного живлення.

Також у пріоритеті є децентралізація теплопостачання. На Дніпропетровщині передбачено введення понад 302 МВт розподіленої теплової генерації. Потреба в фінансуванні плану стійкості Дніпропетровської області – понад 20,3 млрд грн.

План стійкості Запорізької області передбачає захист 96 об’єктів критичної інфраструктури та введення майже 100 МВт розподіленої генерації. Резервне живлення вже зараз забезпечує понад 87% потреб об’єктів. Додатково буде закуплено 14 генераторів для підприємств тепло- і водопостачання, а також введено понад 22 МВт додаткової теплової генерації. На реалізацію Плану стійкості Запорізької області потрібно 5,5 млрд грн.

Минулого тижня уряд виділив кошти на першочергові роботи в межах планів стійкості регіонів. Дніпропетровщина отримала 540,3 млн грн, Запорізька область –майже 2 млрд грн.

Загалом виділили 12,85 млрд грн прифронтовим регіонам на захист об’єктів критичної інфраструктури в громадах та Агенства відновлення на захист високовольтних підстанцій.