ПриватБанк та Національна гвардія України (НГУ) оголосили про старт спільної ініціативи - запуску ексклюзивної колекції цифрових дизайнів (скінів) для банківських карток у мобільному застосунку Приват24. Випуск нової серії приурочено до 12-ї річниці створення Нацгвардії.

Колекція, що налічує шість діджитал-дизайнів, базується на відображенні фундаментальних цінностей Нацгвардії: стійкості, надійності, людиноцентричності, гнучкості та динамізму. Візуальне рішення поєднує лаконічну емблему НГУ з градієнтними фонами та текстовими тріадами.

Один із ключових дизайнів “Підтримую захисників та захисниць” створений як візуальний маніфест для клієнтів, які активно підтримують військовослужбовців, зокрема регулярними донатами.

«Для Національної гвардії України людиноцентричність - це не просто гасло, а основа нашої життєдіяльності. Цей проєкт дозволяє кожному громадянину відчути причетність до нашої спільної справи та підтримати гвардійців у символічний спосіб», - зазначив Руслан Музичук, речник Національної гвардії України.

«ПриватБанк системно підтримує Сили оборони, впроваджуючи цифрові рішення, що сприяють єдності суспільства. Ми пишаємося можливістю привітати Національну гвардію з 12-річчям, запропонувавши клієнтам оновити дизайн своїх карток на символи мужності та честі», - наголосив Дмитро Мусієнко, член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу.

Встановити патріотичні цифрові скіни НГУ на будь яку картку ПриватБанку можна безпосередньо у застосунку Приват24 в меню «Дизайн картки».