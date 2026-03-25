Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Речник МЗС: Угорщина втратить $1 млрд, якщо не буде експортувати газ в Україну

Наша держава при цьому не постраждає, запевнив Георгій Тихий.

прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Угорщина у 2025 році отримала мільярд доларів за експорт газу в Україну і якщо цьогоріч вирішить припинити постачання, то може втратити такі кошти.

Про це на пресконференції 25 березня заявив речник українського МЗС Георгій Тихий.

За його словами, наразі імпорт газу з Угорщини не припинявся, він триває.

«Якщо прем'єр-міністр Орбан все-таки вирішить його припинити, вважаємо, що єдиним наслідком цього буде позбавлення у економіки Угорщини і угорців понад мільярда доларів, які Угорщина отримала, наприклад, за минулий рік за цей експорт газу в Україну. От єдиний наслідок буде в тому, що з кишень угорців Віктор Орбан забере цей мільярд доларів», - сказав Тихий.

Він запевнив, що Україна має наразі необхідні обсяги блакитного палива і «знає звідки отримати необхідні обсяги газу навіть в разі припинення Угорщиною постачання». 

«Справа в тому, що Україна, на відміну від Угорщини, диверсифікована країна і свого часу зробила необхідні заходи для того, щоби постачання енергоресурсів було диверсифікованим і ми не залежали від того, що захоче прем'єр-міністр сусідньої країни в рамках своєї виборчої кампанії, з політичних мотивів зробити», - підсумував речник МЗС.

  • Глава угорського уряду такими погрозами вимагає від України відновити роботу нафтопроводу «Дружба».
  • За даними «Нафторинку», на Угорщину в 2025-му припало майже половина – 45,5% - всього імпорту газу до України.
Читайте також
