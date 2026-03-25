Речник МЗС: Угорщина втратить $1 млрд, якщо не буде експортувати газ в Україну

Наша держава при цьому не постраждає, запевнив Георгій Тихий.

Угорщина у 2025 році отримала мільярд доларів за експорт газу в Україну і якщо цьогоріч вирішить припинити постачання, то може втратити такі кошти.

Про це на пресконференції 25 березня заявив речник українського МЗС Георгій Тихий.

За його словами, наразі імпорт газу з Угорщини не припинявся, він триває.

«Якщо прем'єр-міністр Орбан все-таки вирішить його припинити, вважаємо, що єдиним наслідком цього буде позбавлення у економіки Угорщини і угорців понад мільярда доларів, які Угорщина отримала, наприклад, за минулий рік за цей експорт газу в Україну. От єдиний наслідок буде в тому, що з кишень угорців Віктор Орбан забере цей мільярд доларів», - сказав Тихий.

Він запевнив, що Україна має наразі необхідні обсяги блакитного палива і «знає звідки отримати необхідні обсяги газу навіть в разі припинення Угорщиною постачання».

«Справа в тому, що Україна, на відміну від Угорщини, диверсифікована країна і свого часу зробила необхідні заходи для того, щоби постачання енергоресурсів було диверсифікованим і ми не залежали від того, що захоче прем'єр-міністр сусідньої країни в рамках своєї виборчої кампанії, з політичних мотивів зробити», - підсумував речник МЗС.