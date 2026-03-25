Рада ратифікувала угоду з ЄІБ на 134 млн євро у рамках ініціативи ЄС "Шляхи солідарності"

Верховна Рада сьогодні, 25 березня, прийняла закон “Про ратифікацію Фінансової угоди “Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС “Шляхи солідарності” (“Відновлення транспортних мереж”)” між Україною та Європейським інвестиційним банком”.

Угода передбачає надання Україні фінансової підтримки з боку Європейського інвестиційного банку у вигляді позики обсягом 134 млн євро для фінансування пріоритетних інвестицій у дорожньому секторі, зокрема реконструкції та розвитку ключових експортних маршрутів, покращення інфраструктури перетину кордону з державами ЄС, а також термінового відновлення та капітального ремонту пошкодженої дорожньої інфраструктури.

Очікується, що реалізація Фінансової угоди сприятиме відновленню життєво важливих транспортних зв’язків, підвищенню стійкості логістичних ланцюгів, зміцненню транзитного потенціалу України та прискоренню її економічного відновлення, зокрема у взаємодії з країнами Європейського Союзу.