Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині: 35 депутатів Європарламенту звернулися до Єврокомісії

Відреагувала на скандал і президентка Європейського центробанку.

На інцидент із затриманням українських інкасаторів в Угорщині відреагували європарламентарі: 35 євродепутатів звернулися до Єврокомісії.

Про це на повідомив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон пресконференції 24 березня.

Також на скандал відреагувало керівництво Європейського центрального банку.

«35 депутатів Європарламенту закликали Єврокомісію відреагувати на незаконні дії Угорщини і є заява голови Європейського центробанку Крістіни Лагард, яка вважає, що напад спецпризначенців угорського антитерористичного центру на українських інкасаторів несе загрозу для валютної стабільності ЄС», - сказав Каціон.

Він повідомив також, що Ощадбанк не отримував жодних офіційних повідомлень від Угорщини про підстави затримання своїх людей і вантажу ані до, ані після інциденту.

Що відомо про затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині