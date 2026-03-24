Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині: 35 депутатів Європарламенту звернулися до Єврокомісії

На інцидент із затриманням українських інкасаторів в Угорщині відреагували європарламентарі: 35 євродепутатів звернулися до Єврокомісії.
Про це на повідомив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон пресконференції 24 березня.
Також на скандал відреагувало керівництво Європейського центрального банку.
«35 депутатів Європарламенту закликали Єврокомісію відреагувати на незаконні дії Угорщини і є заява голови Європейського центробанку Крістіни Лагард, яка вважає, що напад спецпризначенців угорського антитерористичного центру на українських інкасаторів несе загрозу для валютної стабільності ЄС», - сказав Каціон.
Він повідомив також, що Ощадбанк не отримував жодних офіційних повідомлень від Угорщини про підстави затримання своїх людей і вантажу ані до, ані після інциденту.
Що відомо про затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині
- 5 березня два авто інкасаторської служби Ощадбанку були незаконно затримані в Угорщині під час здійснення регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів.
- Відповідно до даних GPS-сигналу, автомобілі банку були в центрі Будапешта поблизу однієї із силових структур Угорщини. Їхнє місцезнаходження підтвердили представники посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України.
- Перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж оформили відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур.
- Пізніше угорські медіа із посиланням на податкову та митну служби повідомили, що нібито сімох затриманих інкасаторів Ощадбанку вже депортували з Угорщини. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, "виникає закономірне питання, чи не йдеться про гроші української воєнної мафії".
- Українська сторона поскаржилася, що Угорщина не допускала до затриманих українців наших консулів.
- Нацпол відкрив справу за фактом незаконного викрадення громадян України на угорській території.
- Увечері 6 березня глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що сімох українців вдалося повернути додому.
- Тим часом Ощадбанк заявив, що поки не буде ввозити в Україну готівку з-за кордону.