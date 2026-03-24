​Ощадбанк призупинив ввезення готівки в Україну після інциденту в Угорщині

Ощадбанк поки не буде ввозити в Україну готівку з-за кордонму.

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон пресконференції щодо інциденту з інкасаторами в Угорщині.

«Наразі Ощадний банк призупинив завезення готівкових коштів в Україну. Національний банк попит, який існує на ринку, покриває з власних резервів. Проте ситуація потребує вирішення, тому що обсяги є досить значними», - сказав Каціон.

Він повідомив, що готівку транспортували для стабільного готівкового обігу в Україні, бо нині через війну наземна логістика є єдиним маршрутом для ввезення валютних коштів на територію України.

«Різниця між кількістю валюти, яку продає і купує населення, лише за 2025 рік склала 6 мільярдів 800 мільйонів, які потрібно завозити на територію України», - наголосив голова правління фінустанови.

Також Каціон підкреслив, що Ощадбанк – єдиний з усіх комерційних банків в Україні, який має діючу ліцензію на перевезення територією ЄС подібних вантажів.

