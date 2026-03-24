​Ощадбанк призупинив ввезення готівки в Україну після інциденту в Угорщині

Ощадбанк поки не буде ввозити в Україну готівку з-за кордонму.
Про це повідомив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон пресконференції щодо інциденту з інкасаторами в Угорщині.
«Наразі Ощадний банк призупинив завезення готівкових коштів в Україну. Національний банк попит, який існує на ринку, покриває з власних резервів. Проте ситуація потребує вирішення, тому що обсяги є досить значними», - сказав Каціон.
Він повідомив, що готівку транспортували для стабільного готівкового обігу в Україні, бо нині через війну наземна логістика є єдиним маршрутом для ввезення валютних коштів на територію України.
«Різниця між кількістю валюти, яку продає і купує населення, лише за 2025 рік склала 6 мільярдів 800 мільйонів, які потрібно завозити на територію України», - наголосив голова правління фінустанови.
Також Каціон підкреслив, що Ощадбанк – єдиний з усіх комерційних банків в Україні, який має діючу ліцензію на перевезення територією ЄС подібних вантажів.
Що відомо про затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині
- 5 березня два авто інкасаторської служби Ощадбанку були незаконно затримані в Угорщині під час здійснення регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів.
- Відповідно до даних GPS-сигналу, автомобілі банку були в центрі Будапешта поблизу однієї із силових структур Угорщини. Їхнє місцезнаходження підтвердили представники посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України.
- Перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж оформили відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур.
- Пізніше угорські медіа із посиланням на податкову та митну служби повідомили, що нібито сімох затриманих інкасаторів Ощадбанку вже депортували з Угорщини. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, "виникає закономірне питання, чи не йдеться про гроші української воєнної мафії".
- Українська сторона поскаржилася, що Угорщина не допускала до затриманих українців наших консулів.
- Нацпол відкрив справу за фактом незаконного викрадення громадян України на угорській території.
- Увечері 6 березня глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що сімох українців вдалося повернути додому.