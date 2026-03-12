"Ощадбанк" повернув затримані інкасаторські автівки: кошти та цінності все ще в Угорщині

Інкасаторські автомобілі "Ощадбанку", які були незаконно затримані в Угорщині, 12 березня вже передали представникам банку та українським дипломатам.

Про це йдеться в повідомленні "Ощадбанку".

Автомобілі повернули разом з частиною особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади.

В банку заявили, що після повернення інкасаторських автомобілів зафіксовано низку пошкоджень обладнання. Юристи "Ощадбанку" провели детальну фіксацію всіх виявлених несправностей. Після повернення автомобілів в Україну зроблять оцінку завданих збитків.

Грошові кошти та цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота все ще залишаються незаконно затриманими в Угорщині.

"Ощадбанк продовжить послідовно відстоювати свої права в межах раніше оголошеної стратегії: захист інтересів своїх співробітників та повернення цінностей, які належать державному банку. Певний перелік юридичних кроків вже здійснено. Ощад наполягає на легальності здійснення перевезень у відповідності зі всіма нормами міжнародного права та законності своїх прав на вилучені грошові кошти і цінності", - йдеться в повідомленні.

В Ощадбанку розповіли й інші деталі стосовно інциденту:

перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур

банк має ліцензію на виконання міжнародних перевезень

під час повномасштабної війни перевезення цінностей банками здійснюються виключно наземним шляхом. Такі перевезення відбуваються в середньому щотижня

у складі інкасаторської бригади були 7 штатних співробітників, стаж роботи яких в банку складає від 3 до 21 року. Традиційно доставку міжнародних вантажів супроводжує один з керівників департаменту інкасації Ощадбанку. Цього разу очолював бригаду заступник директора департаменту

кошти, які перевозились з Відня до України, належать Ощадбанку. Ці кошти були довірені банку українськими громадянами і бізнесом. Вони прямували до України для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку країни.

