"Ощадбанк" повернув затримані інкасаторські автівки: кошти та цінності все ще в Угорщині

Інкасаторські автомобілі "Ощадбанку", які були незаконно затримані в Угорщині, 12 березня вже передали представникам банку та українським дипломатам.
Про це йдеться в повідомленні "Ощадбанку".
Автомобілі повернули разом з частиною особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади.
В банку заявили, що після повернення інкасаторських автомобілів зафіксовано низку пошкоджень обладнання. Юристи "Ощадбанку" провели детальну фіксацію всіх виявлених несправностей. Після повернення автомобілів в Україну зроблять оцінку завданих збитків.
- Грошові кошти та цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота все ще залишаються незаконно затриманими в Угорщині.
"Ощадбанк продовжить послідовно відстоювати свої права в межах раніше оголошеної стратегії: захист інтересів своїх співробітників та повернення цінностей, які належать державному банку. Певний перелік юридичних кроків вже здійснено. Ощад наполягає на легальності здійснення перевезень у відповідності зі всіма нормами міжнародного права та законності своїх прав на вилучені грошові кошти і цінності", - йдеться в повідомленні.
В Ощадбанку розповіли й інші деталі стосовно інциденту:
- перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур
- банк має ліцензію на виконання міжнародних перевезень
- під час повномасштабної війни перевезення цінностей банками здійснюються виключно наземним шляхом. Такі перевезення відбуваються в середньому щотижня
- у складі інкасаторської бригади були 7 штатних співробітників, стаж роботи яких в банку складає від 3 до 21 року. Традиційно доставку міжнародних вантажів супроводжує один з керівників департаменту інкасації Ощадбанку. Цього разу очолював бригаду заступник директора департаменту
- кошти, які перевозились з Відня до України, належать Ощадбанку. Ці кошти були довірені банку українськими громадянами і бізнесом. Вони прямували до України для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку країни.
