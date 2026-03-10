Вони діятимуть і в міжопалювальний період - до 30 вересня.

Уряд продовжив спеціальні умови постачання газу для виробників тепла, які діяли під час опалювального сезону. Вони діятимуть і в міжопалювальний період - до 30 вересня 2026 року.

Про це повідомила в Telegram прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що підприємства теплопостачання й надалі отримуватимуть газ за фіксованими (для потреб населення та держустанов), а не ринковими цінами. Це забезпечить їхню стабільну роботу, щоб у домівках українців, лікарнях, школах і садочках було тепло та гаряча вода.

"Зима була холоднішою, ніж очікувалося. Підприємства використали більше газу, ніж передбачали договори. Тому Уряд також збільшив фіксовані обсяги газу на березень — до 10% для потреб населення та бюджетних установ. Додатковий обсяг дозволить теплокомуненерго стабільно працювати без ризику зупинок", - пояснила Свириденко.

Для коригування обсягів підприємства мають до 16 березня звернутися до ТОВ "Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”".