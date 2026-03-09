Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Держава

З резервного фонду на ремонт доріг виділяють перший транш на 3 млрд грн, – Свириденко

Мінрозвитку разом з Агенцією відновлення отримали завдання протягом наступних двох тижнів максимально наростити темпи робіт.

Фото: Скріншот з відео

На ремонт автомобільних доріг державного значення з резервного фонду вже виділяється перший транш у розмірі 3 млрд грн. 

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Також передбачено залучення додаткових коштів державного бюджету у поєднанні зі співфінансуванням місцевих бюджетів та механізму державних гарантій. Уряд на засіданні ухвалив відповідні організаційні рішення для забезпечення необхідного фінансового ресурсу.

Свириденко зазначила, що наразі роботи тривають на міжнародних та національних трасах. За тиждень відремонтовано понад 155 тис. кв. м дорожнього покриття. 

Основний акцент – на ямковому ремонті у прифронтових регіонах та на дорогах із високою інтенсивністю руху. До робіт залучено понад 1100 працівників дорожніх бригад.

Мінрозвитку разом з Агенцією відновлення отримали завдання протягом наступних двох тижнів максимально наростити темпи робіт, щоб у “найкоротші строки забезпечити безпечний проїзд ключовими маршрутами”.

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на ремонт доріг після зими необхідно 52 млрд гривень, роботи проведуть у два етапи і вони триватимуть до жовтня.
﻿
