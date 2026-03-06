Також міністр заслухав доповіді щодо заходів із посилення його захисту.

Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр енергетики Денис Шмигаль відвідав один із ключових енергооб’єктів у західних регіонах країни, критично важливих для енергозабезпечення регіону.

Про це пише Міненергетики.

Під час візиту Денис Шмигаль ознайомився з ходом будівництва додаткових захисних споруд, що підвищують рівень безпеки об’єкта, та заслухав доповіді щодо заходів із посилення його захисту.

"Важливо, щоб будівництво було завершене вчасно. Це особиста відповідальність кожного керівника", – підкреслив Шмигаль.