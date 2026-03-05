Укрнафта на час кризи продаватиме пальне на АЗС з мінімальною націнкою

В Україні ціна на пальне на АЗС на тлі війни на Близькому Сході зросла на 6 гривень. Зараз ключове завдання в України, як у всіх країн Європи, це уникнути перебоїв з постачанням, сказав голова НАК “Нафтогаз України” Сергій Корецький на зустрічі з журналістами після наради в президента.

Є чітке розуміння, як це робити, бо є глобальні світові збої логістичних ланцюгів. І зростання цін на пальне зараз теж відбувається в усьому світі.

Подібні кризи були і під час ковіду і на початку повномасштабної війни

“Досягає свого піку, потім іде падіння. Тому компанії всі працюють для диверсифікація каналів поставок. В Україні одна з найдиверсифікованіших мереж поставок з різних джерел різними видами транспорту. Тому не бачимо ніяких панічних настроїв з приводу постачання нафтопродуктів”, – сказав він.

Причини зростання вартості пального на АЗС – це зростання вартості на світових майданчиках. Укрнафта як державна компанія на час кризового періоду до мінімуму зменшить усі націнки, аби тільки вистачало на покриття витрат.

“Всі гравці ринку бачать ріст реалізації. Ми вважаємо, що це такий шоковий панічний настрій. Він також мине, тому що всі закуплять вже і не буде вільних каністр”, – сказав він, запевнивши, що проблме не буде.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з Укрнафтою домовилися, аби вона під час кризи працювала без рентабельності.



