Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ГоловнаЕкономікаФінанси

Укрнафта на час кризи продаватиме пальне на АЗС з мінімальною націнкою

Цієї домовленості досягнули на тлі здорожчання вартості. 

Укрнафта на час кризи продаватиме пальне на АЗС з мінімальною націнкою
Фото: Укрнафта

В Україні ціна на пальне на АЗС на тлі війни на Близькому Сході зросла на 6 гривень. Зараз ключове завдання в України, як у всіх країн Європи, це уникнути перебоїв з постачанням, сказав голова НАК “Нафтогаз України” Сергій Корецький на зустрічі з журналістами після наради в президента. 

Є чітке розуміння, як це робити, бо є глобальні світові збої логістичних ланцюгів. І зростання цін на пальне зараз теж відбувається в усьому світі.

Подібні кризи були і під час ковіду і на початку повномасштабної війни

“Досягає свого піку, потім іде падіння. Тому компанії всі працюють для диверсифікація каналів поставок. В Україні одна з найдиверсифікованіших мереж поставок з різних джерел різними видами транспорту. Тому не бачимо ніяких панічних настроїв з приводу постачання нафтопродуктів”, – сказав він.

Причини зростання вартості пального на АЗС – це зростання вартості на світових майданчиках. Укрнафта як державна компанія на час кризового періоду до мінімуму зменшить усі націнки, аби тільки вистачало на покриття витрат.

“Всі гравці ринку бачать ріст реалізації. Ми вважаємо, що це такий шоковий панічний настрій. Він також мине, тому що всі закуплять вже і не буде вільних каністр”, – сказав він, запевнивши, що проблме не буде.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з Укрнафтою домовилися, аби вона під час кризи працювала без рентабельності. 


﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies