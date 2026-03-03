З початку цього року найбільше коштів загального фонду держбюджету було використано на оборону – 59,9% усіх видатків.

Сьогодні, 3 березня, голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа підбила підсумки двох місяців виконання цьогорічного бюджету.

“Наповнення бюджету є напруженим, але не без позитиву”, – написала Підласа у Facebook.

У лютому доходи загального фонду (БЕЗ грантів) порівняно із січнем дещо збільшились і становили 161,9 млрд грн (у січні було 140,6 млрд грн). Всього за два місяці 2026 року до загального фонду державного бюджету від податків, зборів та обов’язкових платежів надійшло 302,5 млрд грн, недоотримано – 5,9 млрд грн (1,9% до плану). Доходи без грантів майже на 16% (або на 41,7 млрд грн) перевищують обсяги аналогічного періоду в 2025.

Основними джерелами наповнення бюджету за два місяці були:

імпортний ПДВ (отримано 87,7 млрд грн),

ПДВ з вироблених в Україні товарів (58,8 млрд грн вже за вирахунком відшкодованого ПДВ),

ПДФО та військовий збір (61,4 млрд грн),

імпортний акциз (27,8 млрд грн),

внутрішній акциз (17,3 млрд грн),

податок на прибуток (17,2 млрд грн),

рентна плата (10,1 млрд грн),

ввізне мито (8,9 млрд грн).

Не виконано план від: ПДВ з вироблених в Україні товарів – на 8,2 млрд грн (або на 12,2%), імпортного ПДВ - на 6,3 млрд грн (або на 6,7%) та ввізного мита - на 489,6 млн грн (або на 5,2%).

“Безумовно, треба враховувати, що бізнес продовжував працювати за надзвичайно складної ситуації через обстріли, відсутність електрики та тепла. Своєю стійкістю український бізнес забезпечував проведення оборонних видатків”, – написала голова Комітету.

Також за два місяці 2026 року Україна отримала і спрямувала на проведення видатків 164,3 млрд грн міжнародної допомоги. Це переважно кошти, які надійшли в рамках інструменту ERA Loans. Транш МВФ сюди не врахований, оскільки надійшов в березні.Від ОВДП на фінансування загального фонду держбюджету за два місяці спрямовано 125,8 млрд грн.

На які напрями з початку 2026 року було використано кошти загального фонду державного бюджету (найбільші категорії):

оборона – 327,4 млрд грн або 59,9% усіх видатків загального фонду,

погашення боргу (внутрішнього і зовнішнього) – 108,1 млрд грн,

соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проектів) – 68,5 млрд грн,

обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) – 49,4 млрд грн,

базова і додаткові дотації + субвенції місцевим бюджетам (разом) – 36,2 млрд грн,

програма медичних гарантій – 25,9 млрд грн,

зарплата вчителів в школах (враховуючи підвищення окладів на 30% і доплати) – 24,5 млрд грн.

“Загалом видатки загального фонду державного бюджету за січень-лютий проведено на майже 546,5 млрд грн і це на 15,3% менше плану, що, власне, нормально на початку року і пов’язано з підготовкою нормативних та тендерних документів для проведення капітальних видатків і не тільки”, – пояснила Роксолана Підласа.