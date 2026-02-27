Загальний фонд держбюджету України отримав понад 222 млрд гривень за лютий

У лютому 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 222,6 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
Про це повідомили в Міністерстві фінансів.
Зокрема, 91 млрд грн становили надходження платежів від Державної податкової служби:
31,4 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;23,5 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 39,7 млрд, відшкодовано – 16,2 млрд грн);14,9 млрд грн – акцизний податок; 13,6 млрд грн – податок на прибуток підприємств;5,9 млрд грн – рентна плата.
Від Держмитслужби надійшло 63,8 млрд гривень.
Ще одним джерелом доходів у лютому стали кошти, отримані Україною у вигляді грантів - 62,9 млрд гривень.
Загалом, за підсумками лютого до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 313,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Окрім того, 50,9 млрд грн надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.
- У 2025 році до загального фонду держбюджету надійшло 2,66 трлн гривень. Міжнародна допомога (гранти) сягнула ще 530,4 млрд гривень.