​Впав відсоток жирів в маслі
​Впав відсоток жирів в маслі
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
ГоловнаЕкономікаФінанси

Загальний фонд держбюджету України отримав понад 222 млрд гривень за лютий

За лютий Україна отримала майже 63 мільярди міжнародної допомоги.

Загальний фонд держбюджету України отримав понад 222 млрд гривень за лютий
Ілюстративне фото
Фото: pexels/karola-g

У лютому 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 222,6 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів.

Зокрема, 91 млрд грн становили надходження платежів від Державної податкової служби:

31,4 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;23,5 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 39,7 млрд, відшкодовано – 16,2 млрд грн);14,9 млрд грн – акцизний податок;  13,6 млрд грн – податок на прибуток підприємств;5,9 млрд грн – рентна плата.

Від Держмитслужби надійшло 63,8 млрд гривень.

Ще одним джерелом доходів у лютому стали кошти, отримані Україною у вигляді грантів - 62,9 млрд гривень.

Загалом, за підсумками лютого до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 313,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Окрім того, 50,9 млрд грн надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies