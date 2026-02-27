26 лютого у Національному банку України відбувся дебютний захід у межах спільного проєкту з LB.ua "30 років гривні" - публічний діалог, присвячений ролі національної валюти як важливого чинника суверенітету та стійкості країни, за участі Голова НБУ Андрія Пишного та третього Президента України, очільника Нацбанку 1993-2000 років Віктора Ющенка.

“Нинішня війна Росії проти України – це війна сенсів, змістів, ідентичності, а не лише армій. Україні потрібно закріпити за собою все те, що росіяни намагалися вимарати століттями, через це національна валюта – гривня – це більше, ніж гроші”, - заявив Андрій Пишний під час публічного діалогу. Українська національна валюта до певної міри закріплює суверенітет, незалежність і стійкість, впевнений очільник Нацбанку.

Фото: Зоряна Стельмах Глава НБУ Андрій Пишний

Віктор Ющенко своєю чергою розповів, що Національний банк України пропонував гривню як національну валюту і шаг як розмінну монету замість копійки ще на початку 90-х, але це рішення не підтримала тодішня відчутно проросійська Верховна Рада.

“Це та частина української спільноти, яка не може попрощатися з Росією, руським миром і так далі. Це питання було важко пробивати”, – сказав очільник НБУ в 1993 - 2000 рр.

Фото: Зоряна Стельмах Віктор Ющенко

Те, що відбувалося навколо назв розмінної монети, навколо самої реалізації грошової реформи – тричі підходили до снаряду, і лише в 96-му році Віктору Андрійовичу вдалося реалізувати цей підхід, зауважив Андрій пишний, – свідчить про те, що в цих питаннях немає жодних неважливих речей.

Текстову версію діалогу про історію і минуле гривні, чинну грошову політику і роботу Національного банку в період блекаутів та майбутнє - зокрема, цифрову гривню, перехід на євро у разі членства в Євросоюзі абощо - читайте незабаром на LB.ua. Наразі ж пропонуємо вам репортаж з місця подій.

Фото: Зоряна Стельмах Соня Кошкіна, Віктор Ющенко і Андрій Пишний

Фото: Зоряна Стельмах Віктор Ющенко

Фото: Зоряна Стельмах шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах Віктор Ющенко і Андрій Пишний (праворуч)

Фото: Зоряна Стельмах шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах Народний депутат Володимир В'ятрович і шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах шеф-редакторка '5 каналу' Ірина Герасимова

Фото: Зоряна Стельмах Родіон Морозов , виконувач обов’язків голови UGB Ukrgasbank

Фото: Зоряна Стельмах Народний депутат Ростислав Тістик, глава ТПП Геннадій Чижиков і Родіон Морозов , виконувач обов’язків голови UGB Ukrgasbank (праворуч)

Фото: Зоряна Стельмах нардепка Марія Іонова

Фото: Зоряна Стельмах Тетяна Ковач, Асоціація українських банків

Фото: Зоряна Стельмах Родіон Морозов , виконувач обов’язків голови UGB Ukrgasbank ( у центрі)

Фото: Зоряна Стельмах Заступник Голови НБУ Володимир Лепушинський

Фото: Зоряна Стельмах шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах Директор департаменту комунікацій НБУ Юлія Євтушенко

Фото: Зоряна Стельмах Ярослава Тітова,UGB Ukrgasbank, народний депутат Ростислав Тістик ( у центрі) і глава ТПП Геннадій Чижиков

Фото: Зоряна Стельмах Глава ТПП Геннадій Чижиков

Фото: Зоряна Стельмах нардепка Марія Іонова

Фото: Зоряна Стельмах Загальне фото спікерів та учасників заходу

Фото: Зоряна Стельмах шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

