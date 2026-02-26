Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Голова НБУ: після приєднання до ЄС Україна буде зобов'язана перейти на євро, питання – за який період

Зараз регулятор працює над адаптацією свого поля до європейського. 

Голова НБУ: після приєднання до ЄС Україна буде зобов'язана перейти на євро, питання – за який період
Фото: Українське право

Національний банк для євроінтеграції має мету адаптувати все регуляторне поле з його зони відповідальності до кінця 2027-го. Станом на зараз евівалентність становить 78 %.

Про це голова НБУ Андрій Пишний сказав під час організованого спільно з LB публічного діалогу. На момент повномасштабної війни еквівалетність була нижчою – на рівні 50 %.

“Про що це говорить? Що війна – не привід зупинятися. Навіть якщо ти працюєш в кризових умовах і над реалізацією кризового пакету – постійно пам’ятай, що ти зобов’язаний створювати перспективу. Перспектива для нас – це членство в Євросоюзі”, – сказав він. 

Україна рухає туди і банківську, і страхову системи, і платіжні системи, і регуляції. Про те, чи буде Україна переходити на євро після приєднання до Євросоюзу, керівник Нацбанку сказав:

Зона євро – ми будемо дуже-дуже уважно думати. Це не панацея. Ми повинні розуміти, що це обмеження суверенітету монетарного, це трансфер. Потрібен він нам буде чи ні – ми будемо зважати”, – сказав він.

Все залежатиме від вхідних параметрів. Членство ЄС несе зобов’язання за певний період часу приєднатися до єврозони, але коли – будуть дискутувати з народними депутатами та урядом, пояснив Андрій Пишний.


