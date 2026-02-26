Пишний: обсяг облігацій внутрішньої державної позики зараз утричі вищий, ніж на початку повномасштабної війни

Обсяг облігацій внутрішньої державної позики на руках у населення України на момент повномасштабної війни становив близько 22 млрд. Зараз він перевищує це число утричі.

Про це голова НБУ Андрій Пишний повідомив під час публічного діалогу, організованого спільно з LB у межах проєкту “30 років гривні”. Він підкреслив, що українська валюта користується рекордною довірою.

“Лише приріст, інвестиції, які робить населення в облігації внутрішньої державної позики, позичаючи власній державі, через чотири роки війни у 25-му році втричі перевищив увесь портфель, який був у 22-му. Це дозволяє нам відмовитися від емісійного фінансування. Це дозволяє нам дати відповідну в тотальній невизначеності визначеність для бізнесу, для планування економічної траєкторії і стійкості”, – сказав він.

Національна валюта лежить в основі економічного фундаменту, і це величезна перевага Україні в війні.

“Битви виграють війська. Війну виграє економіка”, – вважає Пишний.



