Жодного разу, попри блекаути, відсутність стабільного зв'язку і опалення, банківська система не мала такого збою, який би унеможливив послуги.

Практичні виклики української економіки за період повномасштабної війни майже не змінилися. За чотири роки найбільшою зміною є набуття досвіду, сказав голова НБУ Андрій Пишний на організованому спільно з LB публічному діалозі.

Цінова, фінансова стабільність – ключовий мандат будь-якого національного банку. У когось – ринок праці, “зелена” адженда.

Але передумовою ефективної реалізації будь-якого мандату є операційна стійкість і здатність забезпечувати реалізацію цієї функції. Пишний сказав, що з ним в цій думці солідарний і голова нацбанку Ізраїлю – ще однієї країни, яка донедавна мала активну фазу війни.

Пишний зазначив, що на початку каденції на посаді голови НБУ, з жовтня 2022, намагався побудувати таку систему протоколів і взаємодії, щоб функціонувати за будь-яких умов.

10 жовтня 2022 Росія почала атаку на енергетичну інфраструктуру. Пишний і правління НБУ того дня вийшли з бомбосховища з ідеєю павербенкінгу.

Павербенкінг – побудова загальної мережі банківських відділень таким чином, щоб вона функціонувала за будь-який умов. В блекаут, при відсутності опалення і проблемах зі зв’язком.

“Якась абсолютно неймовірна кількість шахедів, 7000 за місяць, впали на наші електростанції. Скажіть, будь ласка, ви відчули хоча б один раз незручності або перебої функціонування банківської системи?” – зазначив він.

Пишний вважає, що вдалося побудувати саме таку систему безперебійної роботи, щоб вдалося виконати ключові мандати по ціновій та фінансовій стабільності.

У 2023 НБУ оновив стратегію. Там залишилися завдання забезпечити цінову стабільність, фінансову стабільність, підтримку економічного розвитку, але все це – за будь-яких умов.