Уряд розподілив понад 1,6 млрд грн бюджетних коштів для проведення робіт з убезпечення конфайнменту Чорнобильської АЕС.
Про це розповіли у міністерстві енергетики.
Гроші скерують зокрема на подолання наслідків російської терористичної атаки щодо укриття станції.
У міністерстві кажуть, що, попри складні умови воєнного часу, Україна продовжить роботи з підтримки в безпечному стані трьох енергоблоків ЧАЕС, сховища відпрацьованого ядерного палива й сховищ радіоактивних відходів.
Проте усунення глобальних ризиків можливе лише за умови припинення атак РФ на українські ядерні об’єкти.
Тому потрібна чітка реакція світу на такі теракти, зокрема обмеження прав держави-агресора в структурі МАГАТЕ.
- Нещодавно на майданчиках Чорнобильської та Рівненської атомних електростанцій зафіксували десятки дронів у зонах спостереження, що створює пряму загрозу ядерній безпеці.