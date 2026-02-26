Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд виділив понад 1,6 млрд грн на ремонт і захист Чорнобильської АЕС

Україна продовжить роботи з підтримки в безпечному стані трьох енергоблоків ЧАЕС, сховища відпрацьованого ядерного палива й сховищ радіоактивних відходів. 

Уряд виділив понад 1,6 млрд грн на ремонт і захист Чорнобильської АЕС
Новий безпечний конфайнмент ЧАЕС ДСП «Чорнобильська АЕС»
Фото: hromadske.ua

Уряд розподілив понад 1,6 млрд грн бюджетних коштів для проведення робіт з убезпечення конфайнменту Чорнобильської АЕС.

Про це розповіли у міністерстві енергетики

Гроші скерують зокрема на подолання наслідків російської терористичної атаки щодо укриття станції. 

У міністерстві кажуть, що, попри складні умови воєнного часу, Україна продовжить роботи з підтримки в безпечному стані трьох енергоблоків ЧАЕС, сховища відпрацьованого ядерного палива й сховищ радіоактивних відходів. 

Проте усунення глобальних ризиків можливе лише за умови припинення атак РФ на українські ядерні об’єкти. 

Тому потрібна чітка реакція світу на такі теракти, зокрема обмеження прав держави-агресора в структурі МАГАТЕ.

  • Нещодавно на майданчиках Чорнобильської та Рівненської атомних електростанцій зафіксували десятки дронів у зонах спостереження, що створює пряму загрозу ядерній безпеці.
﻿
