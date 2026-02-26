Ющенко: НБУ ще в 90-х пропонував шаги як розмінні монети, але в залі ВР підтримки не було

Ще на початку 1990-х років Національний банк України пропонував гривню як національну валюту і шаг як розмінну монету замість копійки. Це рішення підтримувала профільна комісія ВР, але в залі підтримки не було.

Про це третій президент України, голова НБУ 1993-2000 років Віктор Ющенко сказав під час організованого НБУ і LB публічного діалогу в межах проєкту “30 років гривні". Він зазначив, що на той час в складі Верховної Ради було чимало промосковських сил.

"У нас у парламенті була команда 239 (прокомуністичні сили в першому складі ВР. – Ред.) – це частина візії політичної, яка мала орієнтацію ліву і дуже часто промосковську. Це та частина української спільноти, яка не може попрощатися з Росією, руським миром і так далі. Це питання було важко пробивати, хоча є рішення комітету Верховної Ради, що ми пропонуємо парламенту розглянути базову пропозицію розмінної монети – шаг", – сказав він.

Впровадити шаг не вдалося і розмінною монетою залишилася копійка.

Нинішній голова Нацбанку Андрій Пишний розповів, що Луганський верстатобудівний завод ще у 1992 році накарбував пробну партію шагів.

"Те, що відбувалося навколо назв розмінною монети, навколо самої реалізації грошової реформи – тричі підходили до снаряду і лише в 96-му році Віктору Андрійовичу вдалося реалізувати цей підхід – свідчить про те, що в цих питаннях немає жодних неважливих речей", – сказав він.

Пишний підкреслив: мова про одну соту національної валюти, а не просто розмінну монету.

Нинішня війна Росії проти України – це війна сенсів, змістів, ідентичності, а не лише армій. Україні потрібно закріпити за собою все те, що росіяни намагалися вимарати століттями, через це національна валюта – гривня – це більше, ніж гроші, переконаний Андрій Пишний. Він вважає, що українська національна валюта до певної міри закріплює суверенітет, незалежність і стійкість. Гривня – рідкісний випадок валюти, яка пішла не від чогось войовничого, а від жіночої прикраси.

Нинішня ініціатива дозволяє розказати історію української валюти та її згадки в творах Тараса Шевченка і Лесі України, про Михайла Грушевського, про експедицію, що намагалася побудувати в Україні карбування грошей і чому вона не відбулася.