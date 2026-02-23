СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Укренерго: у більшості регіонів України продовжують діяти графіки відключень електроенергії

Для промислових діятимуть обмеження потужності.

Укренерго: у більшості регіонів України продовжують діяти графіки відключень електроенергії
Фото: ДТЕК

У вівторок, 24 лютого, у більшості регіонів України упродовж усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Для промислових – діятимуть обмеження потужності.

Про це повідомляє Укренерго.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – ідеться у повідомленні.

Фото: Укренерго

Причиною запровадження обмежувальних заходів є наслідки ракетно-дронових атак РФ на українські енергооб'єкти.

Українців закликають у години, коли електроенергія є за графіком, споживати її ощадливо.

﻿
