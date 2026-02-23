Укренерго: у більшості регіонів України продовжують діяти графіки відключень електроенергії

У вівторок, 24 лютого, у більшості регіонів України упродовж усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Для промислових – діятимуть обмеження потужності.

Про це повідомляє Укренерго.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – ідеться у повідомленні.

Фото: Укренерго

Причиною запровадження обмежувальних заходів є наслідки ракетно-дронових атак РФ на українські енергооб'єкти.

Українців закликають у години, коли електроенергія є за графіком, споживати її ощадливо.