Унаслідок обстрілів Росії у шести областях України є знеструмлення

На ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій і Полтавській областях.

Унаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки РФ на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах України є знеструмлення.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Через обстріли вздовж лінії фронту, на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій і Полтавській областях. Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже розпочались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", – ідеться у повідомленні.

Крім того, унаслідок попередніх масованих атак РФ у більшості регіонів України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Час застосування знеструмлень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

В областях, де діють графіки відключень, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

"Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. Не вмикайте кілька пристроїв одночасно та, за можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічний час – після 23:00", – наголошують в "Укренерго".