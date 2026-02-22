Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Унаслідок обстрілів Росії у шести областях України є знеструмлення

На ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій і Полтавській областях.

Фото: /mykyivregion.com.ua

Унаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки РФ на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах України є знеструмлення.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Через обстріли вздовж лінії фронту, на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій і Полтавській областях. Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже розпочались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", – ідеться у повідомленні. 

Крім того, унаслідок попередніх масованих атак РФ у більшості регіонів України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. 

Час застосування знеструмлень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. 

В областях, де діють графіки відключень, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. 

"Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. Не вмикайте кілька пристроїв одночасно та, за можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічний час – після 23:00", – наголошують в "Укренерго".

﻿
