Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: за цей тиждень Росія застосувала по Україні понад 1,3 тисячі ударних дронів та 1400 КАБів

"Москва продовжує вкладатися в удари більше, ніж у дипломатію".

Зеленський: за цей тиждень Росія застосувала по Україні понад 1,3 тисячі ударних дронів та 1400 КАБів
наслідки удару РФ по Київщині 22 лютого
Фото: ДСНС Київщини

Терор Росії продовжується: лише за цей тиждень РФ використала проти України понад 1300 ударних дронів різних типів, більше ніж 1400 КАБів та 96 ракет, у тому числі десятки балістичних. 

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Триває ліквідація наслідків нічного російського обстрілу. Майже 300 ударних дронів, більшість із них "шахеди", та 50 ракет різних типів, із яких значна частина балістики, випустили по Україні. Били по Києву та регіону, Дніпровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Полтавщині, Сумщині. На жаль, у Фастівському районі від удару загинула людина. Мої співчуття рідним та близьким. Вісім людей поранено, серед них одна дитина", – ідеться у повідомленні. 

Президент наголошує, що головна ціль удару РФ – енергетика. Також постраждали звичайні житлові будинки, є пошкодження залізниці

"Москва продовжує вкладатися в удари більше, ніж у дипломатію. Лише за цей тиждень Росія випустила проти України понад 1300 ударних дронів, більш ніж 1400 керованих авіаційних бомб і 96 ракет різних типів, у тому числі десятки балістичних. Саме тому маємо посилювати нашу ППО", – додає глава держави. 

Україні потрібні системи, що ефективно працюють проти балістики. Президент висловив вдячність всім партнерам, які допомагають Україні із закупівлями ракет ППО через PURL та своїм власним постачанням. "Кожен такий пакет захищає критичну інфраструктуру та зберігає нормальність життя".

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies