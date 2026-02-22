"Москва продовжує вкладатися в удари більше, ніж у дипломатію".

Терор Росії продовжується: лише за цей тиждень РФ використала проти України понад 1300 ударних дронів різних типів, більше ніж 1400 КАБів та 96 ракет, у тому числі десятки балістичних.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Триває ліквідація наслідків нічного російського обстрілу. Майже 300 ударних дронів, більшість із них "шахеди", та 50 ракет різних типів, із яких значна частина балістики, випустили по Україні. Били по Києву та регіону, Дніпровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Полтавщині, Сумщині. На жаль, у Фастівському районі від удару загинула людина. Мої співчуття рідним та близьким. Вісім людей поранено, серед них одна дитина", – ідеться у повідомленні.

Президент наголошує, що головна ціль удару РФ – енергетика. Також постраждали звичайні житлові будинки, є пошкодження залізниці

"Москва продовжує вкладатися в удари більше, ніж у дипломатію. Лише за цей тиждень Росія випустила проти України понад 1300 ударних дронів, більш ніж 1400 керованих авіаційних бомб і 96 ракет різних типів, у тому числі десятки балістичних. Саме тому маємо посилювати нашу ППО", – додає глава держави.

Україні потрібні системи, що ефективно працюють проти балістики. Президент висловив вдячність всім партнерам, які допомагають Україні із закупівлями ракет ППО через PURL та своїм власним постачанням. "Кожен такий пакет захищає критичну інфраструктуру та зберігає нормальність життя".