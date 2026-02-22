«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На Полтавщині через падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджені будинки

Обійшлося без жертв та поранених.

На Полтавщині через падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджені будинки
наслідки атаки РФ на Полтавщину
Фото: ДСНС Полтавщини

Уночі 22 лютого під час повітряної тривоги у Полтавській області працювали сили ППО. Унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА є пошкодження.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За попередньою інформацією, унаслідок падіння уламків БпЛА, пошкоджені паркани приватних домоволодінь. 

Травмованих та загиблих немає.

Про влучання чи падіння уламків в інших районах області не повідомляли.

﻿
