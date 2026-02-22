На Полтавщині через падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджені будинки

Обійшлося без жертв та поранених.

Уночі 22 лютого під час повітряної тривоги у Полтавській області працювали сили ППО. Унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА є пошкодження.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За попередньою інформацією, унаслідок падіння уламків БпЛА, пошкоджені паркани приватних домоволодінь.

Травмованих та загиблих немає.

Про влучання чи падіння уламків в інших районах області не повідомляли.