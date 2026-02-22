На Полтавщині через падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджені будинки

Уночі 22 лютого під час повітряної тривоги у Полтавській області працювали сили ППО. Унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА є пошкодження.
Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
За попередньою інформацією, унаслідок падіння уламків БпЛА, пошкоджені паркани приватних домоволодінь.
Травмованих та загиблих немає.
Про влучання чи падіння уламків в інших районах області не повідомляли.
- 22 лютого РФ завдала комбінованого удару по Київській області та столиці. У Києві відомо про двох поранених. На Київщині загинула людина, ще 12 поранених. З-під завалів вдалося врятувати 9 людей. Пошкодження зафіксовані у 5 районах.