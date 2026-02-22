Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Війна

Кулеба: Росія атакувала залізничну інфраструктуру чотирьох областей

Пошкоджено два локомотиви.

наслідки російських ударів по залізниці
Фото: Олексій Кулеба

Уночі РФ атакувала залізничну інфраструктуру Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини та Одещини. Є пошкодження. Рух потягів не зупинявся. 

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення України-міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Цієї ночі армія рф знову атакувала дронами і ракетами цивільну та критичну інфраструктуру України. Під масованим ударом – столиця та Київська область. На жаль, є загиблий. Щирі співчуття родині та близьким. Є поранені. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури", – ідеться у повідомленні. 

Фото: Олексій Кулеба

Також зафіксовані пошкодження житлових будинків у Київській, Одеській, Сумській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях. 

Атакувала РФ і залізничну інфраструктуру Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини та Одещини. 

Фото: Олексій Кулеба

Унаслідок атаки пошкоджено два локомотиви, водночас, рух поїздів не зупинявся. Профільні служби та ремонтні бригади вже ліквідовують наслідки атак. 

"Росія свідомо тероризує мирне населення та системи життєзабезпечення. Наше завдання – забезпечити стійкість і безперервну роботу інфраструктури попри будь-які удари", – додає Олексій Кулеба.

  • Уночі 22 лютого РФ застосувала по Україні майже 300 ударних дронів, більшість із них "шахеди", та 50 ракет різних типів. Били окупанти по Києву та регіону, Дніпровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Полтавщині, Сумщині. Сили ППО знищили 307 ворожих цілей.
