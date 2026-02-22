Кулеба: Росія атакувала залізничну інфраструктуру чотирьох областей

Уночі РФ атакувала залізничну інфраструктуру Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини та Одещини. Є пошкодження. Рух потягів не зупинявся.

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення України-міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Цієї ночі армія рф знову атакувала дронами і ракетами цивільну та критичну інфраструктуру України. Під масованим ударом – столиця та Київська область. На жаль, є загиблий. Щирі співчуття родині та близьким. Є поранені. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури", – ідеться у повідомленні.

Фото: Олексій Кулеба

Також зафіксовані пошкодження житлових будинків у Київській, Одеській, Сумській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях.

Атакувала РФ і залізничну інфраструктуру Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини та Одещини.

Фото: Олексій Кулеба

Унаслідок атаки пошкоджено два локомотиви, водночас, рух поїздів не зупинявся. Профільні служби та ремонтні бригади вже ліквідовують наслідки атак.

"Росія свідомо тероризує мирне населення та системи життєзабезпечення. Наше завдання – забезпечити стійкість і безперервну роботу інфраструктури попри будь-які удари", – додає Олексій Кулеба.