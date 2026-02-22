Сили оборони провели контратакувалині дії на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей.

Українські штурмові підрозділи провели успішні контратакувальні дії на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей і відкинули противника поблизу Тернового та Калинівського.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, активні дії українських військових тривають поблизу населених пунктів Тернове та Калинівське – це одні з ділянок, де Сили оборони здійснюють контратаки та штурмові заходи.

"Ми повідомляли про те, що на деяких ділянках лінії бойового зіткнення, на кордоні Дніпропетровської і Запорізької областей, штурмові підрозділи Сил оборони України проводять контратакувальні і штурмові дії. Біля Тернового і Калинівського – це одні з тих ділянок", – зазначив Волошин.

За його словами, активна фаза бойових дій на півдні розпочалася приблизно в середині січня. Наразі на окремих напрямках триває активна оборона та спроби повернення під контроль українських населених пунктів.

"Завдяки вдалим діям нам вдалося відкинути ворога", – наголосив речник.

Волошин нагадав, що раніше Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю France-Presse заявив, що на півдні країни завдяки активним діям Сил оборони звільнено до 300 квадратних кілометрів території.

Водночас напруженою залишається ситуація на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках. Лише за минулу добу на Гуляйпільському напрямку зафіксовано 35 бойових зіткнень. Крім того, українські підрозділи провели понад півтора десятка пошуково-ударних і штурмових дій.

За інформацією речника, противник активно застосовує авіацію. Зафіксовано понад 20 авіаударів із використанням керованих авіабомб, залученням штурмової та армійської авіації, а також більш як 40 некерованих авіаційних ракет.

Сили оборони продовжують стримувати ворога та вести активні дії на південному напрямку.