FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські військові відкинули ворога поблизу Тернового та Калинівського, – речник Сил оборони півдня

Сили оборони провели контратакувалині дії на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей.

Українські військові відкинули ворога поблизу Тернового та Калинівського, – речник Сил оборони півдня
Українські захисники ведуть вогонь по ворогу
Фото: Генштаб

Українські штурмові підрозділи провели успішні контратакувальні дії на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей і відкинули противника поблизу Тернового та Калинівського. 

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, активні дії українських військових тривають поблизу населених пунктів Тернове та Калинівське – це одні з ділянок, де Сили оборони здійснюють контратаки та штурмові заходи.

"Ми повідомляли про те, що на деяких ділянках лінії бойового зіткнення, на кордоні Дніпропетровської і Запорізької областей, штурмові підрозділи Сил оборони України проводять контратакувальні і штурмові дії. Біля Тернового і Калинівського – це одні з тих ділянок", – зазначив Волошин.

За його словами, активна фаза бойових дій на півдні розпочалася приблизно в середині січня. Наразі на окремих напрямках триває активна оборона та спроби повернення під контроль українських населених пунктів.

"Завдяки вдалим діям нам вдалося відкинути ворога", – наголосив речник.

Волошин нагадав, що раніше Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю France-Presse заявив, що на півдні країни завдяки активним діям Сил оборони звільнено до 300 квадратних кілометрів території.

Водночас напруженою залишається ситуація на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках. Лише за минулу добу на Гуляйпільському напрямку зафіксовано 35 бойових зіткнень. Крім того, українські підрозділи провели понад півтора десятка пошуково-ударних і штурмових дій.

За інформацією речника, противник активно застосовує авіацію. Зафіксовано понад 20 авіаударів із використанням керованих авіабомб, залученням штурмової та армійської авіації, а також більш як 40 некерованих авіаційних ракет.

Сили оборони продовжують стримувати ворога та вести активні дії на південному напрямку.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies