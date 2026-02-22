Росіяни вдарили з важкої артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині, є поранені

Росіяни атакували місто Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок ворожих артилерійських ударів троє людей зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог завдав щонайменше чотири удари. Пошкоджена багатоповерхівка та місцевий ринок. Поранені троє жінок – 69, 66 та 63 років", – зазначає він.

Медики надають їм необхідну допомогу.