FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
ДШВ відновили контроль над вісьмома населеними пунктами на Олександрівському напрямку

Угруповання ДШВ спільно із суміжними підрозділами відновили контроль над територією понад 300 кв. км.

ДШВ відновили контроль над вісьмома населеними пунктами на Олександрівському напрямку
Олександрівський напрямок
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Угруповання Десантно-штурмових військ спільно із суміжними підрозділами ЗСУ провели контратакувальні дії на Олександрівському напрямку і зачистили понад 300 кв. км території від російських ДРГ та відновили контроль над 8 населеними пунктами.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Основними завданнями, які стоять перед підрозділами угруповання, є зрив планів противника щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях, розгрому угруповання військ противника та витіснення його за межі адміністративного кордону Дніпропетровської області", – наголошують у ДШВ.

Попри активні штурмові дії противника, підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ відбивають усі атаки та успішно проводять наступальні дії.

Загалом у ДШВ характеризують ситуацію на напрямку, як "дуже динамічну". 

"Ворог чіпляється за кожен метр захопленої території, використовуючи всі наявні ресурси як людські, так і технічні, але, незважаючи на його шалений опір, підрозділи угруповання виконують поставлені завдання і крок за кроком звільняють рідну землю", – додають військові. 

З початком операції, угруповання ДШВ разом із суміжними підрозділами зачистили від російських ДРГ понад 300 кв. км і відновили контроль над восьми населеними пунктами.

У ДШВ додають: "Поки триває активна фаза операції, говорити про остаточні її результати дещо передчасно".

﻿
