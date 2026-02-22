ДШВ відновили контроль над вісьмома населеними пунктами на Олександрівському напрямку

Угруповання Десантно-штурмових військ спільно із суміжними підрозділами ЗСУ провели контратакувальні дії на Олександрівському напрямку і зачистили понад 300 кв. км території від російських ДРГ та відновили контроль над 8 населеними пунктами.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Основними завданнями, які стоять перед підрозділами угруповання, є зрив планів противника щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях, розгрому угруповання військ противника та витіснення його за межі адміністративного кордону Дніпропетровської області", – наголошують у ДШВ.

Попри активні штурмові дії противника, підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ відбивають усі атаки та успішно проводять наступальні дії.

Загалом у ДШВ характеризують ситуацію на напрямку, як "дуже динамічну".

"Ворог чіпляється за кожен метр захопленої території, використовуючи всі наявні ресурси як людські, так і технічні, але, незважаючи на його шалений опір, підрозділи угруповання виконують поставлені завдання і крок за кроком звільняють рідну землю", – додають військові.

З початком операції, угруповання ДШВ разом із суміжними підрозділами зачистили від російських ДРГ понад 300 кв. км і відновили контроль над восьми населеними пунктами.

У ДШВ додають: "Поки триває активна фаза операції, говорити про остаточні її результати дещо передчасно".